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وزير التعليم العالي: المراكز البحثية لن تعمل في جزر منعزلة بعد الخريطة الجديدة (فيديو)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

قال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إن هناك مراكز بحثية تعمل من خارج الوزارة مع مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي،  في إطار مبادرة تحالف وتنمية.

وأكد الوزير خلال رده على سؤال لـ فيتو، حول عمل المراكز البحثية في جزر منعزلة ودور مبادرة تحالف وتنمية في القضاء على ذلك، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، أن من أهم أهداف المبادرة هو التكامل بين عمل المراكز البحثية.

وأشار الوزير في رده، إلى أن فكرة التحالفات القائمة على شراكات بين قطاعات مختلفة، سواء، مراكز بحثية أو شركات أو صناعة، تتيح للباحثين في المراكز البحثية العمل  لأول مرة مع الشركاء في الصناعة والشركات، لكي يجلسوا جميعا معا للعمل في مشروع واحد بهدف واحد، هو الوصول للخطط التنموية للدولة.

ولفت الوزير إلى أن مبادرة تحالف وتنمية هي بداية طيبة، لجمع كل الجهات البحثية للعمل معا في مشروعات بحثية تفيد المجتمع.

وزير التعليم العالي: الانضمام للمبادرات الرئاسية ليس اجباريا

قال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إن الانضمام للمبادرات الرئاسية ليس اجباريا على أحد، وأن كل جامعة لها الحرية في اختيار المشروع الذي يمثلها مع الجامعات المشاركة في التحالف الذي تتبعه.

وأضاف على هامش مؤتمر الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، أن عدد الجامعات التكنولوجية 14 جامعة واغلبها لم يخرج طلاب حتى الآن، لكنها ستكون شريك قوي في التحالفات الاقليمية، والاولوية في اختيار المشروعات تكون متروكة للتحالف.

وأشار إلى أن هناك 104 تحالفات مكونين من  800 جهة تقدموا بدراسات جدوى اقتصادية.

وأكد عاشور أن تقييم المبادرة ومراجعتها كل ٥ سنوات أمر مهم، وأن هذا يساعد في الاستمرارية وتطوير الأداء، لافتا إلى أن الديناميكية أمر هام.

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