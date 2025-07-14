انتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض

أصدر المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بانتدابات وتجديد ندب عدد من نواب رئيس محكمة النقض لتولي مناصب قيادية وإدارية عليا داخل محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وذلك في إطار دعم الهيكل القضائي وتعزيز الكفاءة داخل المؤسسة القضائية العليا.

المكتب الفني لمحكمة النقض:

ندب المستشار محمد هلالي محمد هلالي رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ندب المستشار جمال حسن جودة رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني.

تجديد ندب المستشار مصطفى عبد الفتاح أحمد رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني.

نيابة النقض:

ندب المستشار معتز أحمد مبروك مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

تجديد ندب المستشار عبد الحميد نيازي عبد الحكيم مديرًا مساعدًا.

ندب المستشار هشام محمد فرغلي طلبة مديرًا مساعدًا.

تفتيش نيابة النقض:

تجديد ندب المستشار سمير عبد المنعم أبو العيلة مديرًا لتفتيش نيابة النقض.

تجديد ندب المستشار خالد عثمان مدكور مديرًا مساعدًا.

ندب المستشار د. محمد حسن مطر مديرًا مساعدًا لتفتيش نيابة النقض.

الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى:

تجديد ندب المستشار أحمد محمد رفعت قاسم أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب المستشارين: د. محمد سامي العواني، حسام حسين الجيزاوي، محمد حسن الشربيني، أحمد عبد الله أنيس، كأمناء عامين مساعدين.

تجديد ندب المستشار أحمد فرغلي الزناتي والمستشار مصطفى محمد أمين كأعضاء بالأمانة العامة.

تجديد ندب عدد من أعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض كأعضاء بالأمانة العامة، وهم: أحمد محمد عيد سالم، مصطفى طه سيد قاسم، جمال السيد البكري، ومهاب نبيل الكشكي.

المستشار الفني:

تجديد ندب المستشارين محمود محمد توفيق عبد الغني، وحسام حسين الديب، كمستشارين فنيين لرئيس محكمة النقض.

إدارة العلاقات الدولية:

تجديد ندب المستشار محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيسًا لإدارة العلاقات الدولية.

تجديد ندب المستشار شريف عبد القادر الشيتاني مساعدًا للرئيس.

تجديد ندب المستشارين أحمد عناني عبد العزيز عناني، ومصطفى أحمد مصطفى عبيد، كأعضاء بالإدارة.

العلاقات والإعلام:

تجديد ندب المستشار خالد فاروق عبد الهادي مستشارًا للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

تجديد ندب المستشار مصطفى محمد عبد اللطيف، وندب المستشار محمد عصام محمد كأعضاء بالإدارة.

مركز المعلومات القضائي:

تجديد ندب المستشار عمرو أحمد المتولي الزهيري مديرًا لمركز المعلومات القضائي.

تجديد ندب المستشار محمد أحمد يوسف الشهاوي مديرًا مساعدًا للمركز.

يأتي هذا القرار في إطار حرص رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى على الاستفادة من الكفاءات القضائية الرفيعة، وضمان استمرار العمل بكفاءة وفاعلية داخل قطاعات المحكمة المختلفة.

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