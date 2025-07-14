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حوادث

بروتوكول تعاون بين محكمة النقض وقضايا الدولة لتوفير حسابات إلكترونية لأعضاء الهيئة

جانب من التعاون،
جانب من التعاون، فيتو

في خطوة تهدف إلى دعم البحث والمعرفة القانونية وتيسير وصول أعضاء هيئة قضايا الدولة إلى الخدمات الإلكترونية، وقّعت محكمة النقض بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة، يتيح لأعضاء الهيئة إمكانية الدخول على موقع محكمة النقض الإلكتروني من خلال حسابات شخصية.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجانبين على تعزيز سبل الاطلاع على الأحكام والمبادئ والفتاوى والأبحاث القانونية التي يضمها الموقع الإلكتروني للمحكمة، والتي تشمل محتوى قانونيًا ثريًا منذ تأسيس محكمة النقض وحتى الآن، سواء ما تم نشره أو لم يُنشر بعد، إلى جانب التحديثات اليومية للتشريعات وأحكام المحكمة بكافة دوائرها.

ووقّع البروتوكول المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية ولجنة التطوير بالمحكمة، والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد لشؤون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم بهيئة قضايا الدولة، وذلك تحت رعاية المستشار الجليل عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار الدكتور الجليل حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وصرّح المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة، بأن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في دعم جهود التحول الرقمي وتوفير أدوات فعالة للباحثين القانونيين وأعضاء الهيئة.

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المستشار محمد حسن نائب رئيس محكمة النقض محكمة النقض مجلس القضاء

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