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أخبار مصر

تنظيم الوقت والقرب من ربنا، الأولى على الدبلومات الفنية تكشف خطواتها للهندسة

الطالبة سهر منصور
الطالبة سهر منصور صالح
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أعربت الطالبة سهر منصور صالح، الأولى على مستوى الجمهورية بـ الدبلومات الفنية، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنها كانت تتوقع أن تكون من الأوائل بفضل جهدها ومثابرتها.

 

ضغط الثانوية العامة وجهد التعليم الفني

وعن تجربتها في التعليم الفني مقارنة بالثانوية العامة، أوضحت "سهر"، أن الجهد المطلوب في التعليم الفني كبير، لكنه يختلف عن "الضغط الزائد" الذي يواجهه طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

 

رحلة التفوق في التعليم الفني 

وكشفت عن الدور المحوري لوالديها في رحلة تفوقها، معقبة: "كانوا دايمًا بيدعموني بالكلام وبكل حاجة وبيدعولي وواقفين جنبي وكانوا مهيئين لي الوقت أن أنا أعرف أذاكر وما يشتتونيش"، موضحة أنهم أبعدوها عن كل ما قد يُعيقها عن تحقيق حلمها وهدفها.

وعن طموحاتها المستقبلية، أكدت سهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النص الحلو"، الذي تقدمه رحاب فارس بقناة"الحدث اليوم" أن هدفها الأول كان ولا يزال دخول كلية الهندسة، لتثبت أن التعليم الفني يمكن أن يكون بوابة مشرقة لأرفع الدرجات العلمية، ووجهت سهر منصور نصيحة سريعة لزملائها من طلاب التعليم الفني الذين يطمحون للتفوق، قائلة: "أهم حاجة تنظيم الوقت وتبقي قريبة من ربنا"، مؤكدة أنها دعوة بسيطة لكنها تحمل في طياتها مفتاح النجاح الذي قادها للوصول إلى قمة التفوق.

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الدبلومات الفنية الهندسة التعليم الفني الثانوية العامة سهر منصور صالح كلية الهندسة

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