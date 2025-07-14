الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا بالطالبية

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا عن طريق استخدام غطاء رأس فى منطقة الطالبية. 

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة بالقضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، فإن المتهم "أحمد. م" البالغ من العمر 29 عامًا، عامل، أقدم على قتل زوجته "سارة. خ" مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وفور أن سنحت له الفرصة، انهال عليها باللكمات على وجهها، ثم خنقها بغطاء رأس حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مسببًا لها إصابات قاتلة أودت بحياتها.

من جانبه، أكد دفاع المتهم، أن تقرير الطب الشرعي لم يحسم بشكل قاطع سبب الوفاة أو توقيتها بدقة، موضحا أن الوفاة حدثت بعد مغادرة المتهم للمنزل بساعات، حيث كانت الزوجة لا تزال على قيد الحياة وتمارس حياتها بشكل طبيعي لمدة تجاوزت الست ساعات، وأضاف الدفاع أنه طالب باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أمام هيئة المحكمة بشأن ما ورد في التقرير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الجيزة منطقة الطالبية الجيزة جنايات الطالبية

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق اندلع داخل مستشفى بالعمرانية

بعد إصابة 4 أشخاص، الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بفيصل

بعد سرقة دولارات ومشغولات ذهبية من فيلتها، استجواب خادمة الإعلامية أمينة شلباية

تجديد حبس المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من "نقطة" ملهى ليلي شهير بالدقي

تأجيل الحكم في دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي في شركة دار التربية لـ 1 سبتمبر

حبس تاجر ماشية بتهمة قتل شخص لسرقة أمواله بالجيزة

الاستماع لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه بسبب الأسانسير بالهرم

المتهم حرق جثته وطحن عظامه، تفاصيل واقعة اختفاء خليجي منذ عامين بإمبابة

الأكثر قراءة

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

قبل تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد شكري

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

حقيقة إنهاء الأهلي صفقة الجزائري زين الدين بلعيد

كشف مصدر تمويل إثيوبيا، ترامب يعلن تفاصيل صادمة عن سد النهضة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية