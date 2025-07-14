تفاصيل جديدة عن ديو “الذوق العالي” لـ محمد منير وتامر حسني (فيديو)

أعلنت مجموعة "روتانا" للموسيقى موعد طرح دويتو "الذوق العالي" الذي يجمع بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ديو الذوق العالي

وتم تحديد موعد طرح دويتو "الذوق العالي" أمام الجمهور، ليكون يوم 15 يوليو الجاري، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

ومن جانبه، أكد أسامة رشدي، المدير التنفيذي للشئون الفنية لشركة "روتانا" بالقاهرة، أن الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالأغنية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى حتى تليق بحجم النجمين الكبيرين في عالم الغناء، متمنيا أن تلقى الأغنية والكليب إعجاب الجمهور عقب طرحها.

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