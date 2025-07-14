مصدر باتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل البطولة العربية للأندية

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، عن سبب تأجيل بطولة الأندية العربية لكرة القدم، التي كان مقررا إقامتها في خلال الفترة من 25 يوليو إلى 15 أغسطس 2025، بمشاركة 37 فريقا من مختلف الدول العربية.

تأجيل البطولة بسبب إرهاق لاعبي الأندية الكبرى

وأكد المصدر أن الاتحاد العربي ينوي تأجيل البطولة بسبب ضيق الوقت، إضافة إلى معاناة معظم لاعبي الأندية الكبرى من الإرهاق، بعد مشاركاتهم المكثفة في بطولة كأس العالم للأندية، وعلى رأس هذه الأندية: الهلال السعودي، الأهلي المصري، العين الإماراتي، الترجي التونسي، والوداد المغربي.

وأضاف المصدر أن الاتحاد العربي يسعى إلى تنظيم بطولة تليق بحجم الحدث وبمشاركة نخبة الأندية العربية، في ظل توقعات بمتابعة جماهيرية واسعة، ولذلك فإن الاتجاه الحالي هو تأجيل موعد انطلاق البطولة لإقامتها في ظروف أفضل.

جوائز البطولة العربية للأندية

وتعد بطولة كأس العرب واحدة من أغنى البطولات العربية من حيث الجوائز المالية، حيث تصل قيمة الجوائز إلى أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

النصر السعودي حامل اللقب

يُذكر أن نادي النصر السعودي توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب، بعد فوزه على فريق الهلال في المباراة النهائية، وهي البطولة الأولى التي توج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي.

إقامتها في القاهرة بدلا من قطر

وكانت هناك تقارير أشارت إلى إمكانية إقامة النسخة المقبلة في قطر، ولكن الاتحاد العربي حسب قناة العربية السعودية فإن هناك اتجاه لإقامة البطولة في مصر.

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