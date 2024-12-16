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رياضة

تفاصيل عن بطولة الأندية العربية بعد أنباء إقامتها بمصر

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

 كشفت قناة "الرياضية السعودية" عن تفكير الاتحاد العربي في إسناد تنظيم بطولة كأس الأندية العربية لمصر.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميا عن تفاصيل البطولة قريبًا.

وأوضحت القناة أن البطولة ستشهد مشاركة الأندية التي توجت بلقب الدوريات العربية، بالإضافة إلى بطل النسخة الماضية وهو النصر السعودي.

 

إقامتها في القاهرة بدلا من قطر 

 وكانت هناك تقارير أشارت إلى إمكانية إقامة النسخة المقبلة في قطر، ولكن الاتحاد العربي حسب القناة السعودية سيعلن إقامتها بالقاهرة.

 

كان من المقرر أن تُقام البطولة في الصيف المقبل، إلا أن الاتحاد العربي قرر تأجيلها إلى عام 2025.

ويعود سبب  التأجيل  إلى تزامن موعد البطولة مع أحداث رياضية هامة في عام 2024، مثل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وكوبا أمريكا، بالإضافة إلى أولمبياد باريس 2024.

 

الأندية المشاركة بالبطولة 2025

 ومن المقرر أن تشهد البطولة المقبلة مشاركة الأندية الفائزة بالدوريات العربية، وهو ما يعني أن الأندية السعودية، المصرية، التونسية، المغربية، والجزائرية ستتنافس على اللقب، كما سيشارك النصر بصفته بطل الدورة الماضية، مما يعزز من أهمية البطولة ويزيد من حدة التنافس بين الأندية الكبيرة.

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

تاريخ تأسيس البطولة العربية 

 تأسست بطولة كأس الأندية العربية للأندية عام 1981، ونجحت في جذب فرق كبيرة من مختلف الدول العربية. وحتى الآن، توج 19 فريقًا بالبطولة، وتعتبر الأندية السعودية من الأكثر نجاحًا في هذه البطولة، إذ فازت باللقب خمس مرات.

 

كما يتقاسم الترجي التونسي والرشيد العراقي صدارة الأندية الأكثر تتويجًا، برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

 

ومن بين الأندية السعودية التي حققت لقب البطولة، نجد الهلال الذي فاز في نسختي 1994 و1995، والشباب في 1992 و1999، والاتفاق في 1984 و1988، والاتحاد في 2005، والأهلي في 2002، والنصر في 2023.

 

وتظل بطولة كأس الأندية العربية واحدة من أبرز المحافل الرياضية التي تجمع الأندية العربية في مواجهة حماسية على اللقب، حيث يتطلع الجميع إلى نسخة مثيرة في 2025.

 

وفي السياق نفسه، توج فريق النصر السعودي بلقب النسخة الأخيرة من البطولة بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، بعد الفوز على الهلال في نهائي سعودي مثير، بنتيجة 2-1.

وسجل رونالدو هدفين للنصر، بينما أحرز ميشيل ديلجادو هدف الهلال الوحيد. كما فاز رونالدو بجائزة هداف البطولة بعد أن سجل 6 أهداف في 6 مباريات.

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

وشارك الزمالك في البطولة وتواجد في نفس المجموعة مع النصر، إلى جانب الشباب والاتحاد المنستيري.

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