"كتاب ونقاد السينما" تقيم حفل تأبين لإحياء الذكرى الأربعين لرحيل سميحة أيوب بالمجلس الأعلى للثقافة

تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة،حفل تأبين لإحياء ذكرى الأربعين لرحيل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، "سيدة المسرح العربي"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الأحد 20 يوليو الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى في المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الحفل كوكبة من نجوم الفن والثقافة من أصدقاء وأسرة الفنانة الراحلة، في أمسية وفاء تستعرض مشوارها الفني الطويل وإسهاماتها الخالدة في خدمة المسرح والفن المصري.

وتُعد سميحة أيوب إحدى العلامات البارزة في تاريخ المسرح العربي، حيث قدّمت علي مدار مشوارها الفني الكثير من العروض المسرحية الخالدة منها السلطان الحائر، سكة السلامة، الفتى مهران، وغيرها من الأعمال التي تركت أثرًا بالغًا في وجدان الجمهور.

كما كانت أول امرأة تتولى إدارة المسرح الحديث، وأسهمت في تطوير الحركة المسرحية المصرية والعربية، ودافعت طوال مسيرتها عن قضايا الفن والثقافة، وقدمت صورة مشرفة للمرأة العربية القوية والمثقفة على خشبة المسرح والشاشة.

ويشهد الحفل تكريمًا خاصًا لاسم الفنانة الراحلة، حيث يتم منح اسمها درع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تقديرًا لمسيرتها الاستثنائية وإبداعها الكبير.

ووجّهت الجمعية الدعوة لعدد من رموز الفن الذين شاركوا الراحلة مسيرتها، ومن أبرز الحضور: الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنانة مديحة حمدي، الفنانة سهير المرشدي، الفنان رياض الخولي، الفنانة نبيلة عبيد، المخرج محمد فاضل، الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج المسرحي محمد عمر، المخرج مجدي أبو عميرة، إلى جانب النقاد د. عمرو دوارة، د. آمال عثمان، الناقد أمل فوزي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ونقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة.

ويأتي الحفل في إطار جهود الجمعية المستمرة للحفاظ على ذاكرة الفن المصري، وتخليد أسماء القامات التي أسهمت في تشكيل وجدان الأجيال وبناء الثقافة المصرية والعربية.

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