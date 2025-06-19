"وداعا سميحة أيوب أيقونة المسرح العربي"، عدد خاص من "مسرحنا"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الإلكتروني الجديد (929) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

ملف سميحة أيوب سيدة المسرح العربي

ويضم العدد ملفا خاصا عن الفنانة القديرة سميحة أيوب، إعداد حازم الصواف، ونقرأ أيضا "سميحة أيوب أيقونة المسرح العربي" للدكتور عمرو دوارة.

وتقدم سامية سيد، محطات هامة في مسيرة سميحة أيوب، ونطالع مع رنا رأفت كلمات وداع الجهات الرسمية وكبار المسرحيين، بينما يطرح الدكتور سيد علي إسماعيل حقائق ووثائق مجهولة عن الفنانة الراحلة.

وفي قسم "المتابعات والأخبار"، يكتب حسن عبد الهادي حول إطلاق اسم الفنانة القديرة على مسابقة العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، ونقرأ أيضا خبرا عن مسرحية "رفرفة" ضمن عروض التجارب النوعية بقصر ثقافة الأنفوشى.

ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من مقال "المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق" لـ "إيلين أستون".

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