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محافظ البحيرة تتابع أعمال رفع كفاءة أتوبيسات النقل الداخلي

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير منظومة النقل الداخلي من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة بما يحقق الحفاظ على المال العام ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

محافظ البحيرة تتابع أعمال رفع كفاءة أتوبيسات النقل الداخلي، فيتو 
محافظ البحيرة تتابع أعمال رفع كفاءة أتوبيسات النقل الداخلي، فيتو 
محافظ البحيرة تتابع أعمال رفع كفاءة أتوبيسات النقل الداخلي، فيتو 
محافظ البحيرة تتابع أعمال رفع كفاءة أتوبيسات النقل الداخلي، فيتو 

 

محافظ البحيرة  تتفقد عدد من أتوبيسات مشروع النقل الداخلي 

جاء ذلك خلال جولتها اليوم بمجمع مواقف دمنهور لتفقد عدد من أتوبيسات مشروع النقل الداخلي الجاري رفع كفاءتها، ومتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية، وذلك بحضور اللواء أشرف فوزي - المدير التنفيذي للمشروع.

 

الانتهاء من صيانة أحد الأتوبيسات بالكامل ودخوله الخدمة  
 

حيث تم الإنتهاء من صيانة أحد الأتوبيسات بالكامل،  ودخوله الخدمة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويُسهم في التيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية.


ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز في أعمال الصيانة 

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مع الإستمرار في تنفيذ خطة التطوير الشاملة لجميع أتوبيسات المشروع، بما يضمن توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة تليق بأبناء المحافظة.


 

محافظ البحيرة تتابع أعمال رفع كفاءة أتوبيسات النقل الداخلي، فيتو 
محافظ البحيرة تتابع أعمال رفع كفاءة أتوبيسات النقل الداخلي، فيتو 

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور الحيوي الذي يقوم به المشروع، مؤكدةً أهمية استمرار العمل بروح الفريق وتكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل داخل المحافظة.

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