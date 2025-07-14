الجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة السويداء

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من سوريا، بأن الجيش السوري دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة السويداء جنوب البلاد، في ظل التوترات المتصاعدة والاشتباكات التي شهدتها المدينة مؤخرًا بين مقاتلين دروز وأبناء القبائل العربية.

وتأتي هذه التحركات وسط مساعٍ لفرض الأمن واحتواء التصعيد، خاصة بعد سقوط قتلى وجرحى في المواجهات المسلحة، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

ومن جانبها، طالبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، اليوم الإثنين، بالحماية الدولية، والتدخل بشكل فوري وسريع، نظرًا لخطورة الوضع في السويداء.

وفي بيان لها، منذ قليل، قالت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية: "ندعو الحكومة السورية لضبط الأمن على طريق دمشق السويداء".

وقال مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، إنهم قصفوا دبابات سورية في السويداء، ردًا على هجمات ضد الدروز.

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