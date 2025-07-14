حملة على المخابز، مصادرة 2000 رغيف بلدي قبل طرحها في السوق السوداء بالدقهلية

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة التابعة لمكتبه بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة للمرور والتفتيش على عدد من المخابز بمدن وقرى دكرنس والمنصورة.

جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن فريق الرصد يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة، ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات فورا.

وأكد "محافظ الدقهلية" أنه لا تهاون مع من يعبث بقوت المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف العيش المدعّم، مشددًا على أن من يصرّ على التلاعب سيواجه إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيًا، مؤكدًا أن كرامة المواطن وحقه في الحصول على خبز جيد وبالوزن القانوني خط أحمر لا يُقبل المساس به تحت أي ظرف.

المرور على 11 مخبزا في دكرنس

وأوضح "مرزوق" أن لجنة التفتيش والمرور قامت بالمرور علي 11 مخبز بنطاق مدن وقري ( دكرنس وشملت: مدينة دكرنس وقري نجير ودموه وكفر ابو ناصر والقليوبية ـ مركز المنصوره وشملت: قرية شها ومنية محلة دمنة).

تحرير 7 محاضر لـ 5 مخابز بدكرنس

كما أوضح " المحافظ " أن أعمال اللجنة أسفرت عن تحرير 7 محاضر ل 5 مخابز بمركز دكرنس فقط شملت ( نقص في الأوزان، التلاعب في أوزان الميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء، وعدم نظافة وعدم وجود سجل، وعدم وجود قائمة أسعار ).

مصادرة 2000 رغيف بلدي مدعم

وقال اللواء "طارق مرزوق" إن تمكنت اللجنة من ضبط ومصادرة 2000 رغيف بلدي مدعم داخل أحد المخابز بمدينة دكرنس، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، بما يعادل نحو 3 شكاير دقيق، في محاولة صريحة للإتجار غير المشروع بقوت المواطنين والتربح من الدعم المخصص للفئات المستحقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالف، وتحرير المحضر اللازم، وتم الدفع بهذا العدد من الخبز الي احد المخابز لبيعها للمواطنين واستبدالها بعدد 3 شكاير دقيق.

فرض غرامات مالية مضاعفة كبديل عن غلق المخبز

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" اتخذ قرارًا بالتنسيق مع " وزير التموين " بفرض غرامات مالية مضاعفة كبديل عن غلق المخبز، ويتم إعادة ضخ هذه الغرامات مرة أخرى في صورة سلع مدعمة لصالح المواطنين.

ضمت اللجنة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي ادارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية.

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