جماهير أرسنال تعلن عن غضبها وتطلق حملة "لا لمادويكي" (فيديو)

أعرب عدد كبير من جماهير نادي أرسنال عن غضبه بعد أن توصل النادي إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي بشأن التعاقد مع الجناح الإنجليزي نوني مادويكي، في صفقة تبلغ قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما علمته صحيفة ستاندرد سبورت.

جماهير أرسنال أطلقت حملة تحت عنوان "لا لمادويكي"، وقد جمعت أكثر من 2000 توقيع منذ إطلاقها.

وتجمعت الجماهير أمام الملعب للهتاف ضد النادي وارتيتا المدير الفني للفريق.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عااااااااااااااااااااااااااااجل:



ولعت في آرسنال! الغضب كبير جدًا!



بسبب صفقة مادويكي.. بعض مشجعين آرسنال قاموا بتخريب جداريات الفريق وآرتيتا خارج الملعب مع توجيه شتائم لـ آرتيتا ومطالبات بخروجه بسبب الصفقة!



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pic.twitter.com/SB0911UPeY — عمرو (@bt3) July 11, 2025

ومن المنتظر أن يخضع مادويكي، البالغ من العمر 23 عامًا، للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتوقيعه عقدًا يمتد لخمس سنوات، لينتقل من غرب لندن إلى شمال العاصمة.

مادويكي يقترب من الخروج رغم تألقه



وعلى الرغم من الأداء اللافت الذي قدمه مادويكي الموسم الماضي، حيث لعب دورًا بارزًا في ضمان تأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا، إلا أن ازدحام الخط الهجومي بعد التعاقد مع كل من جواو بيدرو وجيمي جيتنز جعل مستقبله محل شك.



يُعد مادويكي رابع صفقات أرسنال هذا الصيف، بعد التعاقد مع:

كريستيان نورجارد

مارتن زوبيميندي

كيبا أريزابالاجا، زميله السابق في تشيلسي.

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