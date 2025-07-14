الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السعودي يبدأ تحركاته للتعاقد مع نجم أتالانتا

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

انطلق نادي الهلال السعودي، في تحركاته للتعاقد مع البرازيلي إيدرسون نجم وسط فريق أتالانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

ويستهدف الهلال السعودي، تعزيز صفوفه بأسماء قوية، قادرة على المنافسة في جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2025-2026.

الهلال السعودي يبدأ تحركاته للتعاقد مع إيدرسون لاعب أتالانتا 

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن الهلال فتح باب المفاوضات مع أتالانتا، من أجل ضم اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا.

أتالانتا يطلب 60 مليون يورو لبيع إيدرسون 

وأشار شيرا إلى أن أتالانتا لا يمانع بيع إيدرسون، لكنه يشترط الحصول على عرض لا يقل عن 60 مليون يورو.

ويُعد إيدرسون، أحد أبرز عناصر أتالانتا في الموسم الماضي، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايدرسون أتالانتا الايطالي أتالانتا الهلال السعودي نادي الهلال السعودي

مواد متعلقة

3 لاعبين من الهلال السعودي في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية

الهلال السعودي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة مهاجم أستون فيلا

وفد جامعة عين شمس يزور مقر جمعية الهلال الأحمر المصري

مويس كين يصدم الهلال السعودي بسبب الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

محمد عمارة يعتزم تقديم بلاغ لـ الأعلي للإعلام ضد أحمد شوبير، ما القصة؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

وقع أول عقد إحترافي، لاعب مصري جديد يخلف النني في صفوف أرسنال

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية