الهلال السعودي يبدأ تحركاته للتعاقد مع نجم أتالانتا

انطلق نادي الهلال السعودي، في تحركاته للتعاقد مع البرازيلي إيدرسون نجم وسط فريق أتالانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

ويستهدف الهلال السعودي، تعزيز صفوفه بأسماء قوية، قادرة على المنافسة في جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2025-2026.

الهلال السعودي يبدأ تحركاته للتعاقد مع إيدرسون لاعب أتالانتا

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن الهلال فتح باب المفاوضات مع أتالانتا، من أجل ضم اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا.

أتالانتا يطلب 60 مليون يورو لبيع إيدرسون

وأشار شيرا إلى أن أتالانتا لا يمانع بيع إيدرسون، لكنه يشترط الحصول على عرض لا يقل عن 60 مليون يورو.

ويُعد إيدرسون، أحد أبرز عناصر أتالانتا في الموسم الماضي، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

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