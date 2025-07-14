زيادة ضغط المياه وانتظامها بقرية كفر السابي بالبحيرة استجابة لشكاوى الأهالي

وجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اتخاذ اللازم، لحل مشكلة ضعف المياه بقرية كفر السابي ، التابعة لمركز ومدينة شيراخيت، وخاصةً أنها تقع في نهاية خطوط الشبكة.

زيادة ضغط المياة بقرية كفر السابي بالبحيرة، فيتو





محافظ البحيرة تستمع إلى مطالب اهالي قرية كفر السابي بشيراخيت

وجاء ذلك عقب زيارة محافظ البحيرة أمس للقرية، والتى التقت خلالها بعدد من أهالي القرية للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وعلى رأسها ضعف مياه الشرب وتمهيد الطريق الرئيسي.

وعلى الفور بدأت الشركة رفع ضغط المياه بالشبكة، لتشهد القرية اعتبارًا من اليوم انتظامًا ملحوظًا في ضخ المياه ووصولها إلى جميع المنازل.

رفع كفاءة الطريق الرئيسي بقرية كفر السابي

وفى سياق متصل وجهت الدكتورة جاكلين عازر الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بسرعة مراجعة حالة الطريق الرئيسي بالقرية، والعمل على تمهيده ورفع كفاءته لتسهيل حركة المواطنين والمزارعين، وتحسين البيئة المحيطة بالقرية.

محافظ البحيرة تؤكد زيادة الجولات الميدانية لرصد مشكلات المواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الإستماع إلى مطالب المواطنين من أرض الواقع والتفاعل السريع معها، يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرةً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الجولات الميدانية بإعتبارها السبيل الأمثل لرصد المشكلات ووضع الحلول العاجلة والمستدامة لها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القرى والمراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.