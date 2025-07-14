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محافظات

رفع المخلفات من محيط موقف نجيب محفوظ بالبحيرة

رفع المخلفات بموقف
رفع المخلفات بموقف نجيب محفوظ، فيتو

استجاب المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة على الفور وبالتنسيق مع الجهات المعنية بعد رصد شكوى من خلال إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تراكم القمامة والمخلفات بمحيط موقف نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى، الأمر الذي يُشكل تهديدًا على الصحة العامة ويؤثر سلبًا على البيئة المحيطة.


 

وقام المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشكلة، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى حملة نظافة موسعة، شملت رفع المخلفات وتطهير محيط موقف نجيب محفوظ، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة لأهالي المنطقة والمارة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة الإستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين، مشيرةً الى أن الحفاظ على النظافة العامة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يُعد من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، بهدف توفير بيئة معيشية صحية وآمنة تليق بالمواطنين.

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البحيرة حوش عيسى محافظ البحيرة استجابة فورية بالبحيرة حملة نظافة موسعة

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