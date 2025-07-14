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حوادث

شطب دعوى تطالب إبراهيم سعيد بدفع المصروفات الدراسية لبناته

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

قررت محكمة أسرة النزهة شطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي تطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لابنتيه بسبب تغيبها عن حضور الجلسة. 

وكان إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بعد خروجه في فيديو اشتكى منه من معاملة أبنائه وتسببهم في دخوله السجن خلال الفترة الماضية، مطالبًا دار الإفتاء بتوضيح موقف الشرع من التعامل معهم.

ومن جانبه علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات لأحد الآباء بعد تعرضه للحبس في قضايا نفقة، وتعبيره عن ألمه من موقف أبنائه تجاهه، مؤكدًا أن هذه المواقف المؤلمة تتطلب الصبر والحكمة من الطرفين.

وقال الشيخ أحمد: "الإسلام دين الرحمة والتكافل، وقد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهم، وحرّم العقوق بكل أشكاله، وجعل صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى، حتى في حالة الخلاف أو التقصير".

وأكد أن المسؤولية ليست على الأبناء فقط، بل على الآباء أيضًا، قائلًا: "الأب مسؤول شرعًا ووجدانيًا عن رعاية أبنائه، وتوفير حاجاتهم المادية والمعنوية، والتقرب منهم، وبناء علاقة قائمة على الحب والاحتواء، لا على الجفاء واللوم فقط، فغياب التواصل أحيانًا يكون سببًا رئيسًا في اتساع الفجوة بين أفراد الأسرة 

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محكمة اسرة النزهة طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد اللاعب السابق ابراهيم سعيد النادي الأهلي

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