رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية (صور)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة والجاري تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة تابع لهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا السياق، حرص مختلف أجهزة الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاع الصحة، لافتا إلى أن دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالمحافظة اليوم يأتي فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مرافق الإسعاف، والسعى المستمر للتحديث النوعي لهذه الخدمات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، الذي أشار إلى أنه تم بناء وتصنيع اللنش بالكامل داخل مصر وبسواعد مصرية خالصة، وذلك وفقا للمواصفات الطبية والملاحية القياسية لخدمة مرتادي وزائري السواحل والمواني والمراسي السياحية وسياحة اليخوت، هذا إلى جانب التمكن من التعامل مع أي طارئ علي سفن الركاب والسفن التجارية العابرة داخل المياه الاقليمية المصرية، وكذا مواقع البترول العائمة لتصبح هيئة الإسعاف المصرية متواجدة برا ونهرا وبحرا، لتقديم مختلف خدمات هذا المرفق الحيوي.

وأضاف الدكتور عمرو رشيد: أن لنش الإسعاف البحري يصل طوله إلى ١٣ مترا، وعرضه إلى 4 أمتار، ويتسع لنقل ٤ حالات مرضية أو مصابين بخلاف الطاقم الإسعافي والملاحي، وأنه مزود بـ ٣ محركات بسرعة ٣٥ عقدة، وذلك نظرا لطبيعته الخاصة في تقديم خدمات الطوارئ، فضلا عن أنه مزود بمختلف معدات الملاحة الحديثة، وكذا معدات السلامة البحرية.

ونوه رئيس هيئة الإسعاف إلى تجهيزات لنش الإسعاف البحري، موضحا أنها تتضمن تجهيزا كاملا من الأجهزة الطبية اللازمة لعمليات الإنقاذ (أكسجين - أجهزة قياس العلامات الحيوية - أجهزة تنفس صناعي - المعدات اللازمة لنقل وتثبيت المصاب من المياه أو من سفينة أو عائمة أخرى - أدوية الطوارئ)، مؤكدا أنه يعمل على اللنش طاقم إسعاف وملاحي مدرب على أعلى مستوى في التعامل مع مختلف الحالات.

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