دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس جهاز مدينة 15 مايو

أقامت المحامية رضا بركاوى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بعزل رئيس جهاز مدينة 15 مايو، وذلك لعدم الاستجابة لطلبات الجمهور على حد وصف مقيم الدعوى وتقديم الخدمات.

الدعوى طالبت بعزله لعدم تقديم خدمات

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 74066 لسنة 79 قضائية كلا من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتيهما.

ووصفت صحيفة الدعوى بأن رئيس جهاز تنمية 15 مايو لم يؤد عمله على أكمل وجه ولم يستجيب لطلبات الجمهور، وهو الدور المفروض عليه طبقا لمنصبه.

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