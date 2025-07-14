الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس جهاز مدينة 15 مايو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقامت المحامية رضا بركاوى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بعزل رئيس جهاز مدينة 15 مايو، وذلك لعدم الاستجابة لطلبات الجمهور على حد وصف مقيم الدعوى وتقديم الخدمات.

الدعوى طالبت بعزله لعدم تقديم خدمات 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 74066 لسنة 79 قضائية كلا من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتيهما.

 

ووصفت صحيفة الدعوى بأن رئيس جهاز تنمية 15 مايو لم يؤد عمله على أكمل وجه ولم يستجيب لطلبات الجمهور، وهو الدور المفروض عليه طبقا لمنصبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى احكام القضاء الإداري جهاز مايو

مواد متعلقة

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التربية والتعليم

مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني وتوقيع وثائق تعاون بين البلدين

الأكثر قراءة

بعد براءة الالتهاب السحائي من دماء الضحايا، من قتل الأطفال الأربعة بالمنيا؟

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية