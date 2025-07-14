تأجيل نظر 25 طعنا بالقاهرة والجيزة على مرشحي انتخابات الشيوخ لجلسة مسائية

أرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر ٢٥ طعنا لمرشحي مجلس الشيوخ للدورة الجديدة، لجلسة عاجلة مسائية تعقد في تمام الساعة ٣ عصرا، لنظر هذه الطعون، وذلك للنظر والاطلاع على الورق المقدم من أطراف الخصومة.

إجمالي عدد الطعون الانتخابية بلغ 50

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة والمحافظات.

ونظرت صباح اليوم الإثنين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، الـ ٢٥ طعنا، ويستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، على مدار يومين، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت إليها الأحكام الصادرة.

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