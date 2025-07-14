مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 القابل للطي

أطلقت سامسونج هاتف ‘Galaxy Z Fold7’، القابل للطي ضمن سلسلة ‘Galaxy Z Fold’ مع واجهة ‘One UI 8’ وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج

ويأتي هاتف سامسونج ‘Galaxy Z Fold7 بوزن لا يتجاوز 215 جرامًا، وسمك 8.9 مم عند الطي، و4.2 مم عند فتحه وتأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.5 بوصة من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’.

كما تأتي الشاشة الرئيسية في ‘Galaxy Z Fold7’ أكبر بنسبة 11% مقارنة بالجيل السابق، ما يتيح مساحة عرض إضافية لتحرير المحتوى وتشغيل عدة تطبيقات في آن واحد والشاشة الرئيسية بقياس 8 بوصات من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’ وتقدّم تباينًا فائق الوضوح، ودرجات لون أسود حقيقية مع تقنية ‘Vision Booster’ ومستوى سطوع يصل إلى 2,600 شمعة، تبقى شاشة ‘Galaxy Z Fold7’ مرئية بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتم تصميم الهاتف لتحمّل الاستخدام اليومي لفترات طويلة، عبر مفصل ‘Flex’ المعاد تصميمه وشاشة قابلة للطي حيث يتسم مفصل ‘Armor FlexHinge’ بأنه أنحف وأخف، بسبب تصميمه المحسن الذي يشبه شكل قطرة الماء، وبنية داخلية متعددة المسارات تقلّل من وضوح الخطوط في مكان الطي، وتعزز المتانة من خلال توزيع الضغط بشكل متوازن.

وتم تصنيع الشاشة الخارجية من زجاج ‘Corning Gorilla Glass Ceramic 2’، وهو نوع جديد من الزجاج السيراميكي يحتوي على بلورات دقيقة داخل بنيته، كما أن الإطار ووحدة المفصل مصنوعان من ‘Armor Aluminum’ المتقدّم، ما يرفع مستوى الصلابة والمتانة بنسبة %10 حيث أُعيد تصميم الشاشة الرئيسية لتكون أنحف وأخف وأكثر صلابة، وذلك من خلال إدراج طبقة من التيتانيوم، وزيادة سُمك زجاج ‘UTG’ فائق النحافة بنسبة 50%.

ويعمل هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ بمعالج ‘Snapdragon 8 Elite for Galaxy’ ويرفع الأداء بنسبة 41% في وحدة المعالجة العصبية، و38% في وحدة المعالجة المركزية، و26% في وحدة الرسومات مقارنةً بالجيل السابق.

ويأتي الهاتف بكاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل، تلتقط تفاصيل أكثر بأربعة أضعاف، وتنتج صورًا أكثر سطوعًا بنسبة 44% كما أن الكاميرا ذات الزاوية الواسعة بدقة 10 ميجابكسل (100 درجة) على الشاشة الرئيسية توسّع الإطار ومحرّك المعالجة البصرية الجديد ‘ProVisual Engine’ من سامسونج يسرّع معالجة الصور، ما يعزز وضوح الصور والفيديو.

ويأتي هاتف سامسونج 'Galaxy Z Fold7' بتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي حيث يأتي الهاتف مزودًا بواجهة 'One UI 8' الجديدة على نظام ‘Android 16 حيث صممت الواجهة الجديدة لتعمل كمساعد ذكي متعدد الوسائط، حيث تدمج بسلاسة بين تعدد المهام على الشاشة الكبيرة والأدوات الذكية التي تفهم ما يكتبه المستخدم، وما يقوله، وما يراه.

ويأتي الهاتف بألوان الأسود اللامع، أزرق شادو، الأحمر المرجاني، بالإضافة إلى النعناع الأخضر المتوفر عبر متجر سامسونج الإلكتروني ويأتي باكثر من طراز ذاكرة 16 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 1 تيرابايت وذاكرة 12 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت وذاكرة 12 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت مع بطارية مزدوجة بسعة 4,400 ملي أمبير والشحن حتى 50% خلال حوالي 30 دقيقة باستخدام شاحن بقوة 25 ويدعم الشحن اللاسلكي المعيار.

دعم مقاومة الماء

كما يدعم مقاومة الماء بمعيار Ip480 حيث يمكن غمر الجهاز في مياه عذبة حتى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة حيث يؤكد تي إم روه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات يمثّل الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي مرحلة جديدة تجمع بين التصميم والهندسة، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي صُممت لتلائم تصميمه القابل للطي.

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