التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من القبض على المتهم الثاني في واقعة الاعتداء على سيدة مسنة وابنتها داخل منزلهما بمنطقة تقسيم طرطير في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق جزءًا من تفاصيل الاعتداء.

أمن الدقهلية ينجح فى القبض على المتهم الثاني

وتعود أحداث الواقعة إلى تقدم السيدة، البالغة من العمر 65 عامًا، بدعوى قضائية لطرد عدد من المستأجرين بعد امتناعهم عن دفع الإيجار وفواتير الكهرباء لمدة تجاوزت ستة أشهر، رغم محاولات عديدة من الأسرة لإنهاء النزاع وديًّا دون اللجوء إلى القضاء إلا أن الأمر تطور إلى اعتداء صادم داخل منزلها.

وقالت الدكتورة إيمان، ابنة السيدة المعتدى عليها وأستاذة بجامعة حلوان: إن بعض المستأجرين اقتحموا المنزل واعتدوا على والدتها لفظيًّا وبدنيًّا رغم كبر سنها ومعاناتها من أمراض مزمنة، مضيفة أنها تعرضت هي الأخرى للاحتجاز داخل الشقة والتعدي عليها أثناء محاولتها الدفاع عن والدتها، مما دفع الأسرة لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كثّفت أجهزة الأمن جهودها لضبط المتورطين، حيث ألقت القبض على أحد المتهمين بعد ساعات من البلاغ، لتواصل جهودها لاحقًا حتى تمكنت من ضبط المتهم الثاني، بينما تتواصل عمليات البحث لضبط متهم ثالث متورط في الحادث.

عرض المتهمين في الواقعة على النيابة

وأكد مصدر أمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها الكاملة وضمان حقوق المجني عليهما.

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