الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

امن الدقهلية، فيتو
امن الدقهلية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من القبض على المتهم الثاني في واقعة الاعتداء على سيدة مسنة وابنتها داخل منزلهما بمنطقة تقسيم طرطير في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق جزءًا من تفاصيل الاعتداء.

أمن الدقهلية ينجح فى القبض على المتهم الثاني  

وتعود أحداث الواقعة إلى تقدم السيدة، البالغة من العمر 65 عامًا، بدعوى قضائية لطرد عدد من المستأجرين بعد امتناعهم عن دفع الإيجار وفواتير الكهرباء لمدة تجاوزت ستة أشهر، رغم محاولات عديدة من الأسرة لإنهاء النزاع وديًّا دون اللجوء إلى القضاء إلا أن الأمر تطور إلى اعتداء صادم داخل منزلها.

وقالت الدكتورة إيمان، ابنة السيدة المعتدى عليها وأستاذة بجامعة حلوان: إن بعض المستأجرين اقتحموا المنزل واعتدوا على والدتها لفظيًّا وبدنيًّا رغم كبر سنها ومعاناتها من أمراض مزمنة، مضيفة أنها تعرضت هي الأخرى للاحتجاز داخل الشقة والتعدي عليها أثناء محاولتها الدفاع عن والدتها، مما دفع الأسرة لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كثّفت أجهزة الأمن جهودها لضبط المتورطين، حيث ألقت القبض على أحد المتهمين بعد ساعات من البلاغ، لتواصل جهودها لاحقًا حتى تمكنت من ضبط المتهم الثاني، بينما تتواصل عمليات البحث لضبط متهم ثالث متورط في الحادث.

 عرض المتهمين في الواقعة على النيابة 

وأكد مصدر أمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها الكاملة وضمان حقوق المجني عليهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحداث الواقعة الأجهزة الأمنية ب التفاصيل الكاملة التحقيق في الواقعة التواصل الاجتماعي المستاجرين بمحافظة الدقهلية بير حافظة الدقهلية ضبط متهم مواقع التواصل الاجتماعي ناة السويس

مواد متعلقة

محافظة الفيوم تفتح بحيرة قارون للصيد خلال أيام

أول تعليق لـ مودريتش بعد وصوله إيطاليا لإنهاء إجراءات الانضمام لميلان

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

رئاسة طائفة الدروز: نرفض دخول الأمن العام إلى السويداء ونطالب بحماية دولية

الأكثر قراءة

بعد براءة الالتهاب السحائي من دماء الضحايا، من قتل الأطفال الأربعة بالمنيا؟

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية