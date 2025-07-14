برتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وأكاديمية دبي للإعلام

وقعت أكاديمية دبي للإعلام ونقابة الصحفيين المصرية بروتوكول تعاون، لتطوير المهارات الصحفية وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الإعلامي.

برتوكول بين نقابة الصحفيين وأكاديمية دبي للإعلام



وتنص اتفاقية التعاون بين أكاديمية دبي للإعلام ونقابة الصحفيين، على "تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تهدف إلى صقل مهارات الصحفيين، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تشمل الاتفاقية التعاون في إعداد مشروعات بحثية، وتبادل نتائج الأبحاث والنشر العلمي في مجالات الإعلام الحديث".

ضرورة الذكاء الاصطناعي



وأكدت منى بو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن الذكاء الاصطناعي بات ضرورة لا غنى عنها في المؤسسات الإعلامية، مشددة على أهمية فهم الأدوات المناسبة وكيفية توظيفها لإنتاج محتوى صحفي احترافي ومؤثر.

وأوضحت أن هذه المبادرة مع نقابة الصحفيين المصرية لا تقتصر فقط على التدريب، بل تمتد لتشمل جانبًا فكريًا يهدف إلى رفع الوعي وتطوير الأداء المهني بما يتماشى مع متطلبات السوق الإعلامي المتغير.



وأشارت إلى أن التعاون سيشمل أيضًا تدريب طلاب الجامعات، مع ضرورة إعادة تأهيل الكوادر الصحفية وفقًا لحاجات المؤسسات ومتطلبات العصر الرقمي.

ونوّهت بو سمرة إلى أن تجربة صحيفة "البيان" الإماراتية أثبتت أن تقديم محتوى مميز ومواكب للتحول الرقمي هو أساس النجاح، مؤكدة أن تطوير المحتوى يعتمد على العنصر البشري القادر على استخدام التكنولوجيا بإبداع ومسؤولية.

منصة لتبادل الخبرات

وأكدت أن الهدف من هذا البروتوكول هو خلق منصة لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتطوير آليات العمل الإعلامي العربي بما يعكس التحديات الجديدة.

كما أجرت بو سمرة جولة تفقدية داخل مقر النقابة، زارت خلالها مركز التدريب واستوديوهات البث الإذاعي والتلفزيون، والتي خُصصت لتقديم برامج تدريب عملية للصحفيين بمختلف تخصصاتهم، في بيئة مجهزة وفق أحدث المعايير.

تحديات أخلاقية ومهنية

من جهته، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، أن الذكاء الاصطناعي، رغم فوائده المتعددة، يطرح تحديات أخلاقية ومهنية لا بد من مواجهتها.

ولفت إلى ضرورة إصدار ميثاق خاص بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية، وتجنب سرقة المحتوى أو تجاوز حدود الاستخدام المشروع للأدوات الرقمية.

أمية الذكاء الاصطناعي

في السياق نفسه، أشار محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة لشؤون التدريب، إلى أن مركز التدريب بالنقابة بدأ بالفعل تنظيم ورش عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تستهدف رفع كفاءة الصحفيين وتعريفهم بكيفية استخدام هذه الأدوات وفق احتياجات كل تخصص داخل المؤسسة الصحفية.

وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من الصحفيين لا تزال تفتقر للمعرفة التقنية، وهو ما يجعل التعاون مع أكاديمية دبي للإعلام خطوة استراتيجية نحو تجسير هذه الفجوة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن بعض التخصصات الصحفية قد تتأثر سلبيًا مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجيل الجديد يواجه تحديًا معرفيًا نتيجة اعتماده المفرط على المحتوى البصري السريع مثل "ريلز" مواقع التواصل، وهو ما يستدعي تعزيز ثقافة القراءة والتعمق في المحتوى.

وفي ختام حديثه، لفت عبد الحفيظ إلى أهمية استخدام البودكاست والقصص المصورة والمرئية في تقديم محتوى صحفي جذاب وذكي، يجمع بين السرد الإبداعي والتقنيات الحديثة بما يخدم الجمهور الرقمي ويواكب توجهات الإعلام العالمي.



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