الأربعاء 09 يوليو 2025
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رياضة

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقرر رسميا عدم هبوط ليون لدوري الدرجة الثانية

ليون الفرنسي
ليون الفرنسي

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بقاء نادي ليون الفرنسي في الدوري الدرجة الأولى الفرنسي في الموسم المقبل وإلغاء قرار هبوطه للدرجة الثانية.

استمرار ليون في الدوري الفرنسي الموسم المقبل

وجاء القرار بعد قبول استئناف النادي على قرار الاتحاد الفرنسي.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد قرر هبوط أولمبيك ليون لدوري الدرجة الثانية بسبب مخالفة اللوائح المالية.

كما أوضح بأن نادي ليون الفرنسي لديه أزمة مالية ضخمة تجاوزت 500 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن  نادي أولمبيك ليون يعد من أكبر وأعرق الأندية الفرنسية.

وأنهى أولمبيك ليون النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهو في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

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