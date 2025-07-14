حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية وهمية

أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابي مكوّن من 23 متهمًا، تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية وهمية باسم "VSA"، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إ التحريات حول الواقعة.

تفاصيل البلاغ

وكانت بلاغات وردت من (58 مواطنًا) بتعرضهم للاحتيال المالي من القائمين على المنصة، والذين استولوا منهم على ما يقارب 2.5 مليون جنيه، بزعم استثمارها في نشاط إلكتروني مقابل أرباح.

وكان أفراد التشكيل أوهموا الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مالية تصاعدية من خلال مشاهدة إعلانات عبر المنصة بعد دفع رسوم عضوية.

وتم تحصيل الأموال من الضحايا باستخدام محافظ مالية إلكترونية، والترويج للمنصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل عمولات.

واستُخدمت أرقام دولية على تطبيق واتس آب للتواصل مع الضحايا، لإضفاء طابع المصداقية على نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، ومحافظ إلكترونية وسيارات، وأجهزة محمولة وحواسب، وكميات من شرائح الهواتف

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات المجهولة أو المنصات غير الموثوقة المنتشرة عبر الإنترنت، والتي تدّعي تحقيق أرباح مالية سريعة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب وفقدان الأموال.

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