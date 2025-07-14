أسباب أعطال بطاريات السيارات وكيفية الحفاظ عليها من التلف

تتعرض بطاريات السيارات للكثير من الأعطال نتيجةً لعدم الصيانة الدورية، خاصةً في الظروف الجوية القاسية مثل الطقس البارد أو الحار.

وتؤدي هذه العوامل إلى تعطّل البطاريات، وخصوصًا في فصل الشتاء، مما يتسبب في فشل البطاريات وصعوبة تشغيل المحرك.

كيف يؤثر البرد على البطارية؟

وتعمل البطاريات بجهد أكبر لبدء تشغيل المحرك في الطقس البارد، حيث يزيد انخفاض درجات الحرارة من كثافة زيت المحرك، مما يجعل تشغيله أكثر صعوبة.

وفي هذه الحالة، يحتاج المحرك إلى طاقة إضافية للبدء، وتكون البطارية هي المصدر الرئيسي لهذه الطاقة. هذا يمكن أن يكون تحديًا خاصًا للبطاريات التي مرّ عليها ثلاث سنوات أو أكثر.

كيف يتفاعل البرد مع البطارية؟

بطاريات السيارات التقليدية هي بطاريات رصاصية حمضية، تحتاج إلى تفاعل كيميائي لإنتاج الشحنات الكهربائية والاحتفاظ بها.

ولكن مع انخفاض درجات الحرارة، يتباطأ هذا التفاعل الكيميائي، مما يؤدي إلى تقليل قدرة البطارية على توليد الطاقة. في بعض الحالات، يمكن أن تفقد البطارية حتى 60% من قوتها في درجات حرارة منخفضة، مما يعني أنها قد تفشل في تشغيل المحرك.

استخدام الأجهزة الداخلية في الطقس البارد

في الطقس البارد، تزيد حاجتك لاستخدام ميزات السيارة مثل السخان، مزيل الصقيع، والمقاعد المُدفأة، وهذه الميزات كلها تستنزف طاقة البطارية.

والاستخدام المتكرر لهذه الأدوات في ظروف الطقس الباردة يزيد الضغط على البطارية، مما يجعلها أكثر عرضة للنفاد سريعًا، خصوصًا إذا كانت مشحونة جزئيًّا أو قديمة.

كيف نحافظ على بطارية السيارة؟

للحفاظ على عمر البطارية في الطقس البارد، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة مثل:

إجراء صيانة دورية للسيارة، بما في ذلك فحص البطارية.

التأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل انخفاض درجات الحرارة.

تجنب تشغيل العديد من الأجهزة الإلكترونية في نفس الوقت.

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