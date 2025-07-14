الإثنين 14 يوليو 2025
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اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار أمام الجنيه

 يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.42 جنيه للشراء.
-49.56 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.45 جنيه للشراء.
-49.55 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-49.45 جنيه للشراء.
-49.55 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-49.45 جنيه للشراء.
-49.55 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-49.45 جنيه للشراء.
-49.55 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-49.45 جنيه للشراء.
-49.55 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.
الدولار 
الدولار، فيتو 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

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