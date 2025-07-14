رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء محور السادات "كوبري 45" بالإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء محور السادات "كوبري 45"، وذلك خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وفي مستهل التفقد، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا المشروع ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، مؤكدا أن مشروع إنشاء كوبري 45 يأتي تنفيذه في إطار مُخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وتتمثل أهميته في كونه يربط عددًا من المحاور الرئيسية.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه قد وجه بتسريع العمل بمشروع إنشاء الكوبري، والتواجد الميداني والتنسيق الدائم مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من المشروع؛ نظرا لأهميته في تسهيل حركة المرور، وتقليل الازدحام والوقت، وربط المناطق ببعضها البعض. قائلا: سيتم توفير منطقة مسطحات خضراء تضم أنشطة ترفيهية، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، لتسهم في تحسين الرؤية البصرية بمحيط المشروع.

فيما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى أن مشروع إنشاء كوبري 45 يعد ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، منوها إلى أن الكوبري يتكون من أربع اتجاهات، الأول باتجاه شارع السادات (45)، والثاني باتجاه الساحلي الدولي، والثالث باتجاه ميدان الساعة، والرابع باتجاه المعمورة، ويهدف إلى تسهيل حركة المرور.

وقدم اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، شرحًا حول أعمال الإنشاءات بالمشروع ومكوناته، موضحًا أن إجمالي أطوال محور السادات "كوبري 45" يبلغ حوالي (2,6) كم، ويصل إجمالي اتجاهات الحركة إلى 12 حارة مرورية (3 حارات مرورية بكل اتجاه "مستوى")، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

ونوه أيضا إلى أن المشروع يشمل موقف سيارات سعة 100 سيارة بمساحة 6500 متر مربع أسفل الكوبري تجاه الدولي الساحلي، وموقف سيارات سعة 60 سيارة بمساحة 4 آلاف متر مربع تجاه شارع محمد أنور السادات (45).

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن شارع السادات (45) يعد أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية، كما يربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي عند التقاطع مع شارع "مصطفى كامل" ومحور "المحمودية"، ويعد أيضا المدخل الرئيسي لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.

وأوضح اللواء/ محمود نصار أن مشروع إنشاء كوبري 45 يعظم الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش الذي قام بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وتم افتتاحها رئاسيا في شهر يونيو 2023.

وقال اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إنه في ضوء ذلك، يعد المشروع من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث يعمل على حل مشكلات الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفى كامل، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة.

وفي ختام التفقد، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تتم لتنفيذ محور السادات "كوبري 45"، موجهًا بتسريع الأعمال بالمشروع، لأهميته في تسهيل حركة الأفراد والتيسير على المواطنين ودعم السياحة بالمدينة.

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