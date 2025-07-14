ضبط شاب سرق 14 تابلت من مدرسة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة سرقة لعدد من أجهزة التابلت التعليمية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منشأة أبو عمر من ضبط شاب متهم بسرقة 14 جهاز تابلت من مدرسة الناصرية للتعليم بنظام الفصل الواحد، والكائنة بقرية العساكرة بدائرة المركز.

استعادة الأجهزة المسروقة بالكامل

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابساتها. أسفرت التحريات عن أن المتهم يُدعى "أشرف ال. م"، وأنه استولى على الأجهزة وقام ببيعها لأربعة أشخاص، اثنين منهم من محافظة الدقهلية، واثنين من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وبجهود مكثفة، نجحت القوات الأمنية في استعادة الأجهزة المسروقة بالكامل، كما تم ضبط المتهم والمشترين الأربعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم الرئيسي 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تستكمل الجهات المختصة التحقيق مع باقي المتهمين.

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