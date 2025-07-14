رئيس حزب التجمع لـ فيتو: تحالفاتنا مفتوحة من اليمين إلى اليسار لدعم الدولة

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن حزب التجمع دائمًا مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية، بهدف اكتشاف الكفاءات المؤهلة للترشح، مشيرًا إلى أن هذه المهمة كانت على رأس أولويات جولات المتابعة التي قام بها الحزب في المحافظات، والتي تكررت ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.

وأضاف عبد العال في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الحزب شارك بمرشحين ضمن القائمة الوطنية وفق معايير محددة في عملية الاختيار السياسي، من بينها التأثير الجماهيري والعائلي للمرشح، ونشاطه في الشارع خلال الانتخابات السابقة، وهو ما يحدد إمكانية إعادة ترشحه مرة أخرى بناءً على عدد الأصوات التي حصل عليها.

كما أوضح أن عملية الاستقرار على المرشحين سواء في انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ، هي مسؤولية الأمانة العامة للحزب، التي تنظر في تلك الملفات وفقًا لخبرات المرشحين ومدى ملاءمتها للمرحلة المقبلة.

وتابع رئيس حزب التجمع قائلًا إن هناك مشاورات قائمة مع عدد من الأحزاب، لافتًا إلى أن التحالفات الانتخابية تحتمل انضمام أي فصيل سياسي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، رغم اختلاف التوجهات الفكرية، لأن هناك قواسم مشتركة يمكن البناء عليها، مثل دعم مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة وسلامة الوطن في مواجهة التحديات الخارجية، فضلًا عن الاتفاق على الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، الضرورية لنجاح أي مشروع اقتصادي يخدم الشعب والأجيال القادمة.

وأشار عبد العال إلى أن تجربة "القائمة الوطنية"، التي بادر بها حزب "مستقبل وطن"، أثبتت نجاحها من خلال التنسيق والمشاورات بين الأحزاب، وهو ما عزز من فرص التمثيل والانتشار في الدوائر الانتخابية.

وعن استراتيجية الحزب في المرحلة المقبلة، قال عبد العال إن هدف الحزب الدائم هو تنمية الكوادر الحزبية من خلال دورات في التنظيم والعمل الجماهيري، بما يتيح للأعضاء أدوات فعالة للتحرك وسط المواطنين. وأضاف أن هناك نية واضحة لتمكين الشباب والمرأة، مشيرًا إلى أن اتحاد الشباب واتحاد النساء يشكلان إحدى أهم الهيئات التنظيمية داخل الحزب.

وأوضح أن التمكين ليس مجرد نوايا، بل يُترجم فعليًا إلى مشاركة في المواقع القيادية، وفي تشكيل المكتب السياسي للحزب، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا هي لإعداد الكوادر من خلال برامج التثقيف السياسي.

وختم حديثه قائلًا إن أولويات الحزب في المعركة الانتخابية تنبثق من مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب. وشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات الضريبية، بما يخفف العبء عن محدودي الدخل والطبقة الوسطى، مع تحريك العبء الضريبي نحو الفئات الأعلى دخلًا والمستفيدين من الثروات غير المشروعة.

كما دعا عبد العال إلى دعم الصناعة الوطنية من خلال حوافز ضريبية واستثمارية ذكية، موجهة للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، إلى جانب مراقبة تنفيذ هذه الحوافز بصرامة لمنع إهدار المال العام. وطالب بمنح الجهات الرقابية الصلاحيات والموارد اللازمة لمحاربة الفساد، وتطبيق قانون كشف الذمة المالية على كبار المسؤولين، من أجل التصدي لظاهرة الإثراء غير المشروع، التي لا تتماشى مع طبيعة العمل العام.

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