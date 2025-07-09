الأربعاء 09 يوليو 2025
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سياسة

النقاش وشعبان مرشحا "التجمع" بانتخابات الشيوخ على القائمة الوطنية

حزب التجمع
حزب التجمع

يخوض حزب التجمع انتخابات مجلس الشيوخ بمرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر (شيوخ 2025) وهما المهندس أحمد شعبان عضو الأمانة العامة، وأمين الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ الحالي، والكاتبة الصحفية أمينة النقاش المتحدث الرسمي رئيس مجلس إدارة صحافة الحزب أمينة اتحاد النساء التقدمى.

وأكد التجمع على كفاءة مرشحيه وخبراتهم التي تؤهلهم لتمثيل الحزب في أفضل صورة.

وأعلن الحزب أنه بصدد الإعلان عن البرنامج الانتخابي الذي يخوض به مرشحوه الانتخابات العامة والذي أعدته الهيئات الحزبية متضمنا بدائل للسياسات القائمة.

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مجلس الشيوخ القائمة الوطنية من اجل مصر احمد شعبان حزب التجمع أمينة النقاش

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