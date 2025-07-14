الإثنين 14 يوليو 2025
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حوادث

حريق يلتهم مخزن قمامة في الزرايب

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن قمامة بمنطقة الزرايب فى منشأة ناصر، دون وقوع أى إصابات.

حريق مخزن قمامة بالزرايب


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قمامة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن لجمع القمامة بمنطقة الزرايب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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