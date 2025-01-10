الجمعة 10 يناير 2025
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انفوجراف

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

حريق منطقة الزرايب
حريق منطقة الزرايب في منشأة ناصر،فيتو

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بمنشأة ناصر مصنع لتدوير البلاستيك منطقة الزرايب بحي منشأة ناصر

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