أبرز حفلات ساقية الصاوي خلال شهر يوليو 2025

كعادتها كل شهر، تواصل ساقية عبد المنعم الصاوي تقديم برنامج فني وثقافي متميّز يزخر بالتنوع والإبداع، حيث يشهد شهر يوليو 2025 سلسلة من الحفلات الموسيقية التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وتستقطب جمهورًا متنوعًا من عشاق الفن في قلب العاصمة المصرية.

أبرز حفلات شهر يوليو:

حفل فرقة "وسط البلد" – 18 يوليو

تعود فرقة "وسط البلد" إلى جمهورها في أمسية موسيقية تحمل مزيجًا من الأغاني الشهيرة والإصدارات الجديدة، وسط أجواء من الحماس والمشاركة الجماهيرية.

حفل "كايروكي" – 25 يوليو

تُحيي فرقة "كايروكي" واحدة من أقوى حفلات الشهر، مع تقديم أغانيها التي باتت تُعبّر عن جيل الشباب، في حفل يُتوقّع أن يكون كامل العدد.

أمسيات الطرب الأصيل – كل ثلاثاء

تُقام أمسيات موسيقية أسبوعية مخصّصة لفن الزمن الجميل، يقدّمها فنانون شباب يعيدون إحياء أغاني عبد الحليم، وأم كلثوم، وفيروز.

ليلة الإنشاد الديني – 20 يوليو

ضمن ليالي الروحانيات، تقدّم الساقية أمسية خاصة بمشاركة مجموعة من أبرز المنشدين، احتفاءً بجماليات المدائح النبوية والتواشيح.

ساقية المسرح الحر – عروض موسيقية مستقلة كل جمعة

يفتح المسرح أبوابه أمام الفرق الشبابية والمواهب الجديدة، في عروض حيّة تتراوح بين الجاز والموسيقى البديلة والروك العربي.

الحجز والتذاكر:

يمكن للجمهور حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي للساقية أو عبر شباك التذاكر بالمكان. تتراوح أسعار التذاكر بين 100 و300 جنيه حسب نوع الحفل.

لماذا ساقية الصاوي؟

منذ تأسيسها عام 2003، أصبحت الساقية من أبرز المنصّات الثقافية والفنية في مصر، حيث تجمع بين الفن والموسيقى والمسرح والندوات الفكرية، وتمنح المواهب الشابة فرصة للظهور والنمو.

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