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"مستقبل الرواية العربية" ندوة في مكتبة الإسكندرية

مستقبل الرواية العربية
"مستقبل الرواية العربية" ندوة في مكتبة الإسكندرية

 عقد البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ندوة تحت عنوان “مستقبل الرواية العربية” تحدث فيها كل من الكاتب والروائي الأردني جلال برجس، والكاتب والروائي المصري ناصر عراق، وأدارتها الكاتبة هند جعفر.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العشرين.

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تناولت الندوة مستقبل الرواية العربية في ظل تغير ذوق القارئ العربي، خاصة بعد ما شهدته المنطقة من تحولات سياسية واجتماعية عنيفة. 


وقال الكاتب جلال برجس: نشهد ذروة وعنفوان الفن الروائي.

 كما تحدث عن مشواره في كتابة الرواية، وكيف أثر حبه وكتابته للشعر على توجهه الروائي. 


أما ناصر عراق فقد أكد على أن الروائي مطالب دوما بالاشتباك مع قضايا محيطه، وأن نجاح العمل الروائي مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى الصدق الذي ينتهجه كاتبه. 

 

كما تطرق الحوار لواقع النقد الروائي العربي، وقدرة الصحافة الثقافية على متابعة الساحة الروائية.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية الكاتب جلال برجس

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