الإثنين 14 يوليو 2025
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رياضة

محمد شكري يظهر في الأهلي تمهيدا لتقديمه رسميا

محمد شكري
محمد شكري

وصل منذ قليل محمد شكري لاعب الأهلي الجديد المنضم من صفوف سيراميكا كليوباترا إلى مقر النادي تمهيدا لتقديمه رسميا عبر منصات النادي الرسمية. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الإثنين.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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