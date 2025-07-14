الإثنين 14 يوليو 2025
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اقتصاد

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

استيراد سيارة بدون
استيراد سيارة بدون جمارك

يريد العديد من المواطنين استيراد سيارة للاستعمال الشخصي ويبحثون عن أفضل الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي للسيارات الواردة منها حيث يتساءلون عن خطوات استيراد سيارة بدون جمارك.

خطوات استيراد سيارة بدون جمارك

ونكشف خلال السطور الآتية خطوات استيراد سيارة بدون جمارك للاستعمال الشخصي ما هي الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي للسيارات الواردة منها، وماذا تشمل تلك الإعفاءات؟.

استيراد سيارة
استيراد سيارة


وهناك خمسة مجموعات من الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تتضمن إعفاء جمركي وهذه المجموعات هي الآتي:

  1. ١- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وهي تربط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وعددها ۲۷ دولة.
  2. اتفاقية أغادير وتربط مصر مع دول المغرب، والأردن، وتونس.
  3. اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتربط مصر مع دول (سويسرا، النرويج، أيسلاندا، ليختنشتاين).
  4. اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة.
  5. اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وتشمل الإعفاءات المقررة بتلك الاتفاقيات الضرائب الجمركية فقط دون غيرها من الضرائب والرسوم بشرط إثبات المنشأ وإستيفاء الشحن المباشر من الدولة وفقا للاتفاقية.

حقيقة عودة مبادرة سيارات المصريين في الخارج

استيراد سيارة
استيراد سيارة

وفي سياق متصل تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة عن عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه لم يتم حتى الآن عودة مبادرة سيارات المصريين في الخارج،  مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من المطالب التي وردت إلى الوزارة تطالب بعودة المبادرة من جديد.

ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 من جديد قيد الدراسة

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح مقتضب لـ “فيتو”، أن ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد قيد الدراسة خلال الوقت الراهن.

ويسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لما تقدمه من تيسيرات.

ويحق للمالك الأول داخل المبادرة أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».

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