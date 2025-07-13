حقيقة عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة عن عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه لم يتم حتى الآن عودة مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من المطالب التي وردت إلى الوزارة تطالب بعودة المبادرة من جديد.

ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 من جديد قيد الدراسة

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح مقتضب لـ “فيتو”، أن ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد قيد الدراسة خلال الوقت الراهن.

ويسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لما تقدمه من تيسيرات.

ويحق للمالك الأول داخل المبادرة أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».

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