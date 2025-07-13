مويس كين يصدم الهلال السعودي بسبب الدوري الإنجليزي

رفض الدولي الإيطالي مويس كين، مهاجم فريق فيورنتينا، عرضا من نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مويس كين يصدم الهلال السعودي بعد ضربة أوسيمين

ويسعى الهلال السعودي لتعزيز هجومه برأس حربة جديد هذا الصيف، ودخلوا بالفعل في مفاوضات مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، الذي يفضل الاستمرار في أوروبا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن مويس كين لا يرغب حاليًا في الانتقال للسعودية.

ولفت التقرير، إلى أنه رفض عرضًا من القادسية منذ أيام قليلة، والآن رفض عرض الهلال.

ويرغب مويس كين، في العودة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الاستمرار مع فيورنتينا.

ويستمر بند الشرط الجزائي في عقد مويس كين، حتى يوم 15 يوليو الجاري، وتبلغ قيمته 52 مليون يورو.

مويس كين ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد

ويستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض لضم كين في الأيام القليلة المقبلة، علمًا بأن عقده مع فيورنتينا، يمتد حتى صيف 2029.

وشارك مويس كين مع فيورنتينا في 44 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 25 هدفًا وصناعة 3 آخرين.

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