الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

سكرتير عام مساعد سوهاج يقود حملة لرفع الإشغالات بمدينة ناصر

سكرتير سوهاج يقود
سكرتير سوهاج يقود حملة

قاد الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، حملة مكبرة بشارع كازالوفا بمدينة ناصر، لرفع الإشغالات والتعديات وضبط مركبات التوك توك المخالفة، بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي شرطة المرافق، وإدارة المرور.

 

واوضح السكرتير المساعد أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين أخميم، وحي شرق، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة التي تعرقل حركة السير وتتسبب في اختناقات مرورية.

 

وأكد "حلمي" أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات  المحافظ بضرورة فرض الانضباط المروري ورفع كافة الإشغالات والتعديات، مشيرًا إلى أن الشارع السوهاجي لن يشهد أي تهاون مع المخالفين، وستستمر الحملات بشكل يومي بمختلف المدن والمراكز.

كما شدد السكرتير العام المساعد على أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدًا أن التعامل مع ظاهرة التوك توك سيكون حاسمًا من خلال ضبط غير المرخص منها، أو المخالف لخطوط السير، أو المتورط في إشغال الطريق.

 

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اختناقات مرورية الأشغال الإشغالات والتعديات الإنضباط الإنضباط المرورى

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