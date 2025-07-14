تفاصيل حفل محمد منير المقبل في العلمين الجديدة

يستعد الفنان محمد منير لإحياء حفل غنائي، يوم 16 أغسطس المقبل فى منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس 2025.

ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، كما يشاركه الحفل المطرب رامى جمال



الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

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