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ثقافة وفنون

عمرو دياب يتصدر تريند اليوتيوب بـ 3 أغاني

عمرو دياب
عمرو دياب

نجح المطرب عمرو دياب، في تحقيق رقم قياسي جديد، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك بثلاث أغاني تصدر بها التريند على مدار الأسبوع الجاري

 

كانت أول الأغاني التي تصدرت تريند اليوتيوب هي أغنية “خطفوني”، بـ 8 مليون مشاهدة، بينما احتلت أغنية “ماتقلقش” الترتيب الثاني بـ “4 مليون مشاهدة”، وجاءت أغنية “بابا” في الترتيب الثالث.

 

ألبوم عمرو دياب الجديد 

 يضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة،  هي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”. 

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