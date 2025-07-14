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حوادث

التحريات: مروحة سبب تفحم شقة سكنية بالمرج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

 أمرت  نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الثالث نشب بها حريق في أحد العقارات بـ منطقة المرج، دون وقوع أي إصابات لكشف الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا من المروحة وراء اشتعال النيران وامتدادها الي الشقة بالكامل مما أسفر عن تفحمها.  

 

حريق شقة بالمرج 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.  

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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