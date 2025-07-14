أكبر 5 أسواق استوردت الفراولة المصرية في 2024 (انفوجراف )

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أكبر 5 أسواق استوردت الفراولة المصرية في 2024، والتى جاءت كالتالى:

1.الصين: 41.9 مليون دولار (11%)

2. ألمانيا: 41.8 مليون دولار (11%)

3.روسيا: 31.1 مليون دولار (8%)

4.الولايات المتحدة: 30.9 مليون دولار (8%)

5.بولندا: 30.5 مليون دولار (8%)

حصة السوق وصادرات مصر من الفراولة خلال عام 2024

واستعرض المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حصة السوق وصادرات مصر من الفروالة خلال عام 2024، ونسبة النمو من خلال الإنفوجراف كالتالى:



إجمالي صادرات مصر من الفراولة المجمدة في 2024

وقال المجلس إن هذه الدول الخمس وحدها تمثل 46% من إجمالي صادرات مصر من الفراولة المجمدة في 2024، وهو ما يعكس تنوّع وانتشار الأسواق المستهدفة وثقة المستوردين في جودة المنتج المصري. لافتا إلى أن هذا استمرار هذا النجاح يعكس تنافسية المنتج المصري عالميًا، ويفتح المجال لتوسيع الحصة السوقية في مزيد من الأسواق الدولية.

وقال إن مصر تواصل ريادتها في صادرات الفراولة المجمدة، بحصة سوقية عالمية بلغت 27%، وبقيمة 383 مليون دولار وكمية 353 ألف طن في عام 2024، لتحافظ على المركز الأول عالميًا. مع معدلات نمو متميزة:

معدل النمو السنوي في القيمة (2020–2024): 26%

معدل النمو السنوي في الكمية (2020–2024): 24%

معدل النمو في القيمة آخر سنة من 2023 إلى 2024: 14%.

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