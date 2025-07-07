التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، برنامجا تدريبيا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI فى مجال التصدير خلال يومى 20 - 21 يوليو 2025.

ويتضمن البرنامج التالى:

• التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في إدارة التصدير

• كتابة أوصاف المنتجات، الحملات التسويقية، والبريد الإلكتروني باستخدام AI

• التعرّف على أدوات مثل ChatGPT وGoogle AI ودورها في دعم المصدرين

• إعداد عروض تقديمية وSales Pitches فعالة

• استخدام AI لتوليد المحتوى، التلخيص وتحسين اللغة

• تحليل البيانات الذكية لاتخاذ قرارات استراتيجية في التسعير، اختيار الأسواق، واللوجستيات

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