التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي
ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، برنامجا تدريبيا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI فى مجال التصدير خلال يومى 20 - 21 يوليو 2025.
ويتضمن البرنامج التالى:
• التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في إدارة التصدير
• كتابة أوصاف المنتجات، الحملات التسويقية، والبريد الإلكتروني باستخدام AI
• التعرّف على أدوات مثل ChatGPT وGoogle AI ودورها في دعم المصدرين
• إعداد عروض تقديمية وSales Pitches فعالة
• استخدام AI لتوليد المحتوى، التلخيص وتحسين اللغة
• تحليل البيانات الذكية لاتخاذ قرارات استراتيجية في التسعير، اختيار الأسواق، واللوجستيات
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