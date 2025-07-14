الإثنين 14 يوليو 2025
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رياضة

قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل مران اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

 يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الإثنين، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الإثنين.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري، وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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