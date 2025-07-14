الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة اليوم مع وسام أبو علي مهاجم الفريق للتحقيق معه في أزمة ستوري انستجرام التي نشرها اللاعب عقب بيان الأهلي الثاني أمس بشأن التمسك بعدم رحيل وسام أبو علي قبل أن يقوم اللاعب بحذفها بعد تحذير يوسف له ومطالبته بإزالة الاستوري.

وعلمت فيتو ان وسام أبو علي سيكون متواجدا اليوم للمثول أمام المدير الرياضي والتحقيق معه وتحذيره مجددا من إثارة الأزمات عبر السوشيال ميديا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الاثنين.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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