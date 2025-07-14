الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الصفقات الجديدة تظهر في مران الأهلي اليوم

محمد شريف
محمد شريف

تشارك اليوم صفقات الأهلي الجديدة؛ محمد شكري ومحمد شريف وياسين مرعي، في تدريبات الأهلي الجماعية للمرة الأولى بعد انتقالها رسميا إلى القلعة الحمراء. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الإثنين.

 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محمد شريف صفقات الاهلي

مواد متعلقة

تعرف على مركز الأهلي، ترتيب فرق كأس العالم للأندية 2025

شوبير يعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي

الأكثر قراءة

حبس وغرامة، عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

سعر الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

رسميا، نهائي مونديال الأندية 2025 أكثر المباريات حضورًا للجماهير

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

بعد انتهاء هدنة الـ 60 يوما، نتنياهو يحدد موعد استئناف الحرب على غزة

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

ارتفاع الزبدية والصديقة والجولك، أسعار المانجو اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

خدمات

المزيد

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية