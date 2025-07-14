الإثنين 14 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد

مران الأهلي
مران الأهلي

 يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الإثنين.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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الأهلي ريبيرو وسام أبو علي

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